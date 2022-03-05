В Киеве осудили нерешительность НАТО на Украине: "Позиция не вызывает уважения"

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал военно-политический блок НАТО за нерешительность. По словам министра, этот альянс "не является таким, каким граждане себе его представляли".

"Сам альянс как организация по сути устранился. Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны чётко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, какой украинцы себе её представляли, по крайней мере сейчас", — сказал политик в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с этим Кулеба подчеркнул, что поведение военно-политического объединения "не вызывает уважения". Из-за нерешительности блока страдают не только граждане Украины, отметил министр. По его словам, отсутствие практических действий демонстрирует властям РФ, что НАТО "чувствует страх" перед Москвой.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о своём разочаровании из-за решения альянса оставить небо над страной открытым. Как отметил президент, в блоке не хотят сражаться за свободу в Европе в полную силу.

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