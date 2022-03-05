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Автор Владимир Васютченко

Минобороны РФ: на Украине нацбатальоны удерживают около 5000 иностранцев

Мир

Боевики националистических подразделений удерживают на Украине около 5000 иностранных граждан, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Минобороны РФ: на Украине нацбатальоны удерживают около 5000 иностранцев

"Боевики националистических батальонов продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита около 5000 иностранцев", — цитирует представителя военного ведомства ТАСС.

Как уточнил Мизинцев, в Харькове националисты удерживают до 1500 индийских студентов, до 200 уроженцев Иордании, 40 граждан Египта, 15 вьетнамцев. В городе Сумы удерживаются 576 индусов, 159 граждан Танзании, 121 китаец, 100 студентов из Ганы и 16 — из Пакистана, 60 уроженцев Египта, 45 граждан Иордании, 15 тунисцев и 14 граждан Замбии.

Глава центра управления обороной рассказал, что в Сумах националисты избили студентов из Пакистана, которые пытались самостоятельно добраться до пункта пропуска Суджа.

"На наши предложения открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах украинская сторона до настоящего времени отвечает отказом", — заявил Мизинцев.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы михаил мизинцев
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