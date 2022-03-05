Во Франции связали антироссийские санкции с будущим голодом в Азии и Африке

Французский эксперт Дова Зера сообщил, что беспрецедентные ограничительные меры западных стран по отношению к России и напряжённая ситуация на Украине негативно повлияли на экспорт зерна в Африку и Азию. Из-за этого в данных регионах может начаться голод, предупредил специалист.

По информации Зера, санкции нанесут вред продажам пшеницы из России и Украины. Эксперт напомнил, что сектор Москвы и Киева составляет 14,1% мирового производства. Из-за таких изменений на рынке начнётся взрывной рост стоимости зерновых культур, предупредил специалист. Он добавил: ситуацию усугубляет неурожай в Латинской Америке.

"Ситуация, вероятно, будет критической в Африке и в некоторых наименее развитых странах: им просто нечем будет платить за подорожавшее зерно. Поэтому Европейский союз и международное сообщество должны предвидеть ситуацию и оказать им помощь. Африканский континент переживает один из самых серьёзных продовольственных кризисов за последние десятилетия", — заключил Зера, слова которого приводит Atlantico.

Ранее на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организаций ООН сообщили об увеличении стоимости еды в феврале до исторических показателей. Больше всего подорожали молочные продукты и растительное масло.

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