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Автор Ольга Лазарева

Дмитрий Савельев: Европа скинула маску. Что под ней?

Мир

Депутат Государственной Думы от фракции "Единая Россия" Дмитрий Савельев прокомментировал Pravda.Ru ситуацию с введёнными в отношении России санкциями:

Дмитрий Савельев: Европа скинула маску. Что под ней?

— В Италии запретили преподавать Достоевского, в Греции — исполнять Чайковского, Тургеневский дуб исключили из конкурса "Европейское дерево года", в кафе Праги либо сразу отказываются обслуживать русских, либо предлагают им извиняться за свою принадлежность к нашей нации. Ничего не напоминает?

Например, крылатые слова Гейне: "Где сожгли книги, со временем будут сжигать и людей".

Европа в этом плане всегда отличалась постоянством: в Средневековье там сначала жгли "богопротивные" книги, а потом "еретиков", в прогрессивном XX веке в Германии сначала жгли еврейские книги, потом и самих евреев. Причём Германия — всего лишь наиболее яркий пример. Фашизм накануне Второй мировой цвёл по всей Европе, взять ту же Италию, что сегодня запрещает Достоевского. Преступления фашистов в Ростовской области, среди которых были несколько итальянских дивизий, сейчас разбирают в суде, чтобы официально признать их действия геноцидом и прекратить наконец-то действия их потомков по фальсификации нашей истории.

Все последние деяния европейцев по отношению к России лишь доказывают тот факт, что свой фашизм Европа не изжила после нашей Победы в Великой Отечественной, а лишь хорошо замаскировала, запихнула под маску толерантности.

Но теперь мы все узнали истинную цену хвалёной терпимости европейцев. Им в очередной раз сказали "фас", и вчерашние поборники гуманизма готовы вешать человека на ближайшем фонаре лишь за то, что он русский.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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