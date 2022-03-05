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Автор Ольга Лебедева

США рассматривают возможность введения санкций против Индии

Мир

Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении Индии за закупки российского оружия. Об этом заявил представитель Госдепа, выступая в Конгрессе США.

США рассматривают возможность введения санкций против Индии

"Президент США Джо Байден очень внимательно рассматривает вопрос о том, следует ли вводить или отменять санкции против стран, которые покупают российские военные товары, — сказал замгоссекретаря по делам Южной Азии Дональд Лу. — Индия недавно приобрела у России зенитно-ракетные комплексы С-400, нарушив тем самым Countering American Adversaries Through Sanctions Act (противодействие американским противникам посредством закона о санкциях) от 2017 года. Я могу заверить вас, что правительство будет следовать и полностью выполнять закон CAATSA".

К слову, Турция, союзник США по НАТО, была подвергнута санкциям в рамках CAATSA в декабре 2020 года и исключена из программы истребителей F-35 за покупку С-400 у России.

По словам Лу, в последние месяцы США вели "ожесточённую борьбу" с индийскими официальными лицами. И сам Байден, и госсекретарь США Энтони Блинкен призывали Нью-Дели "занять более чёткую позицию, направленную против действий России".

Индия уже отменила заказы на истребители МиГ-29, вертолёты и противотанковое оружие из России, но США хотели бы добиться большего.

"Лишение голоса в Нью-Дели на голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по осуждению России в среду и предоставление гуманитарной помощи Украине являются многообещающими шагами", — заявил Лу, добавив, что "общественное мнение в Индии начинает поворачиваться против страны, которую они когда-то считали партнёром".

И Вашингтон, и Москва рассматривают Индию в качестве стратегического партнёра.

  • Россия подписала ряд производственных контрактов, в том числе на оружие и вакцины против COVID-19.
  • США переименовали свое региональное командование в "Индо-Тихоокеанский регион" и объявили Нью-Дели "важным оборонным партнёром" в 2016 году.
  • Индия также участвует в так называемом четырёхстороннем диалоге по безопасности, куда также входят США, Япония и Австралия, и которая призвана противостоять Китаю.

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США уведут Индию у России? Михеев ошарашил правдой
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы индия вашингтон
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