Зеленский — НАТО: все, кто погибнет на Украине с этого дня, погибнут и из-за вас

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой НАТО, заявив, что альянс из 30 стран "дал зелёный свет продолжению обстрелов страны", отказавшись объявить бесполётную зону над Незалежной.

"Все люди, которые умрут с этого дня, также умрут из-за вас, из-за вашей слабости, вашей разобщённости, — сказал Зеленский. — Всё, что альянс НАТО смог сделать по сей день, — это организовать 50 тонн топлива для Украины”.

По его словам, этого топлива хватило бы для того, чтобы сжечь Будапештский меморандум — соглашение 1994 года между Соединёнными Штатами, Россией и Великобританией "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины”.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал российскую спецоперацию на Украине "ужасной”, но заявил, что основная задача альянса ”обеспечить безопасность своих 30 стран":

"Мы ясно дали понять, что не собираемся вторгаться на Украину ни на земле, ни в украинском воздушном пространстве”, - сказал он, добавив, что единственный способ ввести бесполётную зону — это послать в страну истребители НАТО и сбивать российские самолёты, которые её не соблюдают. — Если бы мы это сделали, мы могли бы получить что-то, что может закончиться полноценной войной”.

Однако, правительство Украины продолжает настаивать на необходимости введения НАТО бесполётной зоны. Для получения желаемого оно готово пойти даже на ядерный шантаж. Что и продемонстрировало в пятницу, 4 марта,, когда случился пожар на Запорожской АЭС.

К слову, риторика украинского лидера в адрес "партнёров" и "союзников" в последние дни всё чаще близка к негативной. Например,

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