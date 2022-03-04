Песков рассказал, готов ли Путин к переговорам с Зеленским и Байденом

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, выражает ли Владимир Путин готовность к личной встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским после того, как прошёл второй этап российско-украинских переговоров.

"Вчера состоялся второй раунд переговоров: сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегаций доносить друг до друга чётко, без лишних посредников все элементы позиций. Элементы нашей позиции доведены до сведения украинской стороны", — сообщил Песков, слова которого передаёт "Газета.Ru".

Однако что касается лидера теоретической встречи Путина с лидером США Джо Байденом, Песков сообщил, что таких планов у Путина нет, ввиду напряжённых отношений с Соединёнными Штатами в данный момент. При этом Песков согласился, что прямые переговоры помогли бы донести до американской стороны аргументы России и объяснить, как на самом деле обстоят дела на Украине.

Второй этап переговоров между РФ и Украиной прошёл 3 марта в Белоруссии, в Беловежской пуще. По словам Алексея Арестовича, советника главы офиса украинского лидера, эти переговоры были уже более предметными, и касались неразмещения конкретных видов вооружений.

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