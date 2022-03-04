Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце

Жена нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского сейчас, предположительно, находится в Ницце. Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов, который цитируют "Известия".

"Жена Владимира Зеленского была замечена в Ницце", — сказано в сообщении.

Владимир Зеленский 25 февраля утверждал, что его семья — супруга и дети — продолжают оставаться с ним на Украине, несмотря на происходящее в стране. Президент добавил, что члены его семьи "не предатели, а граждане Украины".

О проведении спецоперации РФ на Украине было объявлено 24 февраля российским президентом Владимиром Путиным, который сообщил, её что целью является защита населения Донбасса "от издевательств и геноцида", которым они подвергались в течение восьми лет.

Ранее, 21 февраля, Путиным была признана независимость ДНР и ЛНР, а с самопровозглашёнными республиками Донбасса Россия подписала договоры о сотрудничестве и взаимопомощи.

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