Арестович рассказал, как продвигаются переговоры между РФ и Украиной

По словам Алексея Арестовича, советника главы офиса украинского президента Владимира Зеленского, основной темой состоявшихся российско-украинских переговоров была не денацификация, а отказ от размещения конкретных видов вооружений.

"Они уже прекратили говорить о денацификации, сейчас главное - неразмещение на Украине отдельных видов наступательного вооружения", - цитирует Арестовича украинские издание "Страна.ua".

Вчера, 3 марта, в Белоруссии прошёл второй этап переговоров между представителями России и Украины. Обеим сторонам удалось договориться о необходимости организации гуманитарных коридоров, по которым будет возможно эвакуировать гражданское население, подвозить медикаменты и продукты. Российская сторона назвала очень значимой договорённость по гуманитарному сотрудничеству. В Киеве заявили, что третий этап переговоров намечен на начало следующей недели.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР. Глава РФ объяснил необходимость проведения операции «защитой людей, которые в течение восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Как сообщает Минобороны РФ, высокоточным ударам подвергаются только объекты военной инфраструктуры, мирное же население находится в безопасности.

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