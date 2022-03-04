Посол РФ Мешков: во Франции задержали три российских судна и яхту

Три российских судна и яхту задержали во Франции без объяснения причин, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

"Три корабля и одна яхта российские задержаны… Суда задерживаются практически без каких-либо объяснений", — цитирует дипломата РИА Новости.

О том, о каких конкретно кораблях и яхте идёт речь, Мешков не сказал. По его словам, задержанные суда подверглись обыскам, в ходе которых, согласно сведениям посла, не было обнаружено ничего. Материалы по факту задержания направили в судебные органы. Когда они вынесут какое-то решение по российским судам, пока неизвестно.

"В принципе, для российских судов французские территориальные воды сегодня схожи с территориальными водами Сомали", — сказал Мешков.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил об аресте французскими таможенниками яхты Amore Vero, принадлежащей, согласно их сведениям, компании, основным акционером которой является российский топ-менеджер Игорь Сечин. Вместе с тем в "Роснефти", исполнительным директором которой является Сечин, сообщили РБК, что бизнесмену неизвестно о наличии у него фирмы, которой принадлежит арестованная яхта.

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