МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию по Украине

В резолюции, принятой в четверг советом директоров Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждается "вторжение Москвы на Украину". Россия уже назвала документ политизированным и фактически некорректным.

Напомним, экстренное заседание Совета МАГАТЭ, в состав которого входят 35 стран, было созвано в среду по инициативе Канады и Польши. Их представители и подготовили проект резолюции, который, как сообщается, "поддержала большая часть членов Совета".

Резолюция, которая ещё официально не опубликована, призывает Россию позволить украинским властям возобновить контроль над своими ядерными объектами. Её "черновик" есть в распоряжении агентства Reuters.

Украина приветствовала новость о принятии резолюции, против которой было подано всего два голоса. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что "это показывает, что мир объединился против действий России, которые угрожают Украине и всей Европе”.

Представитель России в МАГАТЭ Михаил Ульянов раскритиковал документ, заявив, что он содержит "преднамеренную политически мотивированную ложь и ошибки”.

"МАГАТЭ призывает РФ создать условия для того, чтобы компетентные украинские власти восстановили полный контроль над ядерными объектами. Восстанавливать нечего, ибо эти власти осуществляют контроль в полном объеме. Авторы резолюции либо невежественны, либо лгут намеренно", — написал Ульянов в Twitter.

Китай подтвердил, что проголосовал против резолюции. Его представитель Ван Цюнь заявил, что документ "очевидно превысил мандат агентства по мониторингу ядерной безопасности" и что, приняв резолюцию, он подорвал позиции МАГАТЭ как профессиональной неполитической организации.

Дипломат отметил, что "некоторые страны насильно протолкнули” проект и отклонили предложения других членов совета о том, как улучшить документ.

К слову, несколько дней назад МАГАТЭ выступало с заявлением, в котором выражало крайнюю обеспокоенность тем, что на Украине "рванут" АЭС. И — как воду смотрели. Сегодня на Запорожской АЭС начался пожар.