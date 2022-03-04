Kyiv Independent: ВСУ пленных брать не будут

Самое популярное на Украине англоязычное СМИ — Kyiv Independent - сообщило сегодня, что "украинский спецназ больше не будет захватывать российских артиллеристов” и не пощадит никого из них.

Издание ссылается на некое заявление Командования Сил специальных операций Украины, опубликованное в Facebook, а затем широко растиражированное в соцсетях, в котором якобы содержится угроза, что все российские солдаты будут убиты, в том числе те, кто попытается сдаться.

В заявлении спецназовцы называют российских солдат "червями", "свиньями"и "шакалами" и рекомендуют им "позвонить своим матерям в последний раз, потому что они скоро умрут”.

В украинском сегменте интернета пользователи восприняли это неоднозначно. Часть поддержала традиционным лозунгом о славе Украине и её героям, другая часть осудила авторов угроз, приравняв их к военным преступлениям.

Между тем, военные преступления украинских военных против мирного населения собственной страны уже стали, как бы цинично это ни звучало, привычными. Например, буквально вчера украинские каратели от ВСУ расстреляли в упор две семьи их Харькова только за то, что они хотели уехать из страны в Россию.

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