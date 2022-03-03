"Не берёте и не надо. Не особо хочется": Зеленский о вступлении Украины в ЕС

Вступление в Евросоюз не является главным приоритетом для Украины, поскольку страна озабочена вопросами безопасности на фоне продолжающегося конфликта с Россией, признал президент Незалежной Владимир Зеленский.

"Я считаю, что членство Украины в ЕС сейчас не является главным приоритетом, а прежде всего — безопасность и война. Но это показывает отношение к стране и это важно”, — сказал он.

Напомним, на этой неделе Киев подал официальную заявку на членство в ЕС, прося принять его "в ускоренном режиме".

"Докажите, что вы с нами. Докажите, что вы нас не отпустите. Докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму”, — сказал Зеленский депутатам Европарламента, сорвав за это овации.

Однако высшие должностные лица ЕС выразили лишь сдержанную поддержку стремлению Киева к членству, предупредив, что его потенциальное вступление не может произойти сразу и на самом деле может занять "годы”, поскольку не существует ускоренного механизма приема новых членов в блок, ведь страны-кандидаты должны достичь различных политических и экономических результатов. До которых Украине "очень далеко".

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