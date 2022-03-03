США "есть что прятать" на Украине: они нарушают конвенцию о биооружии

У США есть что прятать на территории Украины, поэтому сейчас американцы "засуетились", заявил бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин, намекая на нарушение Штатами конвенции о биооружии.

Специалист в эфире Телеканала "360" рассказал, что наши американские "партнёры" могли перенести испытания биооружия на украинскую территорию.

"США так и не ратифицировали (конвенцию по биологическому и токсинному оружию) за 50 лет и просто перенесли все свои испытания на территорию третьих стран, и, видимо, у них есть что прятать, раз они так засуетились. Надо нашим быстрее действовать и ловить наших заклятых партнёров за руку", — сказал он.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

Ранее бывший член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что США использовали Украину для размещения собственных биолабораторий, но на этой практике Россия поставила крест. Он напомнил, что граница между РФ и Украиной всегда была весьма открыта. Это позволяло перебросить на российскую территорию опасное биологическое оружие. Кремль осознавал проблему и предпринял меры. Теперь США лишились этих лабораторий.

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