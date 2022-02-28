В Сербии считают, что реакция РФ после отказа НАТО от нерасширения логична

По словам спикера сербского парламента Ивица Дачича, то, как Россия отреагировала на отказ НАТО о нерасширении до своих границ, была логично и предсказуемо.

"Речь идёт о теории сдерживания, которая была ведущей, пока существовали два больших мировых военных блока. Сейчас этого больше нет, и когда НАТО подумала, что может свободно делать, что хочет, и может приближаться к России до самых стен Кремля, последовала такая реакция Москвы, которая логична, потому что НАТО нарушила договор, который был с Россией о нерасширении на границы РФ", — видеозапись заявления Дачича с таким высказыванием появилась у агентства Танюг, сообщает РИА Новости.

Специальная военная операция по демилитаризации Украины была начата утром 24 февраля по распоряжению Владимира Путина, после того, как руководство ДНР и ЛНР обратилось к российскому лидеру с просьбой о помощи.

В Минобороны уже неоднократно заявляли, что никаких ракетных, артиллерийских или авиа ударов российскими силами по городам Украины не наносится, и мирное население во время операции не пострадает, так как её целью является исключительно вывод из строя военной инфраструктуры.

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