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Автор Евгения Васильева

Песков раскрыл причины, по которым Мединский стал переговорщиком по Украине

Мир

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, почему руководителем российской делегации на переговорах Москвы и Киева стал помощник лидера РФ Владимир Мединский. Как подчеркнул представитель властей РФ, бывший министр культуры обладает необходимыми для мероприятия качествами.

Песков раскрыл причины, по которым Мединский стал переговорщиком по Украине

"Мединский имеет определённые деловые качества… Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, всё, что необходимо для проведения переговоров и чем в первую очередь руководствовался президент", — объяснил Песков, слова которого цитирует РИА Новости.

Ранее представители Киева сообщили о прибытии в район украинско-белорусской границы для переговоров с Москвой. Как подчеркнули украинские дипломаты, власти потребуют от России прекратить боевые действия и вывести войска из соседней страны.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия дмитрий песков владимир мединский
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