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Автор Юлия Миленина

У многих россиян болят сердца за родных на Украине, заявил Песков

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что многие жители РФ сегодня с болью в сердце наблюдают за происходящим на Украине, ведь там живут их родственники и друзья.

У многих россиян болят сердца за родных на Украине, заявил Песков

По словам пресс-секретаря президента России, украинцы нередко становятся жертвами пропаганды, поэтому не знают о реальном положении дел в своей стране. Он подчеркнул, что российские военные делают всё для обеспечения безопасности местных жителей.

"Не только в администрации президента, а по всей России у, наверное, подавляющего количества населения есть друзья, родственники, близкие, далёкие, которые живут на Украине. Естественно, сейчас у всех сердца болят за то, что происходит с этими родственниками", — цитирует Пескова ТАСС.

Государственный деятель назвал преступными действия украинских националистов, которые прикрываются мирными жителями. Государственный деятель добавил, что они в некоторых случаях используют в качестве "живого щита" гражданское население и живые дома.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина дмитрий песков
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Новости
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