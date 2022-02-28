Литва обратилась в Международный суд для расследования "военных преступлений" РФ

Власти Литвы призвали Международный уголовный суд расследовать "военные преступления и преступления против человечности" со стороны Москвы и Минска на территории Украины. Об этом рассказали в литовском правительстве.

"Сегодня правительство согласилось с инициативой министерств юстиции и иностранных дел обратиться к прокурору Международного уголовного суда с просьбой начать расследование из-за военных преступлений и преступлений против человечности со стороны России и Белоруссии", — заявили в правительстве, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнула глава Минюста Литвы Эвелина Добровольская, Вильнюс фиксирует нарушения международного законодательства. Также министр добавила, что власти помогут Киеву в правовом поле.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил начало военной спецоперации в ЛДНР и на Украине. По словам российского лидера, миссия является вынужденной.

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