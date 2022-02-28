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Автор Артём Пермяков

"Офицеры России" поддержали действия Путина на Украине

Мир

Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой в своем обращении от лица организации и от себя лично выразил поддержку решения и действий Президента России в отношении ситуации с Украиной.

"Офицеры России" поддержали действия Путина на Украине

"От имени всех региональных отделений Общероссийской организации "Офицеры России" и от себя лично хочу сказать: мы все, каждый из нас, поддерживаем решение и действия президента Российской Федерации Владимира Путина в ситуации с Украиной.

Что бы ни кричали сейчас псевдогуманисты, в каких грехах ни обвиняли бы нашу страну, мы скажем одно: наше дело — правое. На Украине поднял голову и восемь лет процветал оголтелый фашизм в самом худшем его проявлении. Жертвами неонацистов за это время стали сотни мирных жителей Донбасса. Это был самый настоящий геноцид. И это надо остановить. Мы терпели более чем достаточно.

Преступная хунта, правящая Украиной, перешла ту черту, что отделяет человека от зверя. Стремясь сохранить свое положение, они создают живые щиты из мирных граждан, отдавая приказы ВСУ размещать технику и вооружение среди жилых кварталов, не задумываясь, отдают простых людей на растерзание нацистам. Переступили они все законы человеческие, и тем самым сами оказались вне всяких законов. Это не украинский народ, это — нелюди, отщепенцы, упыри, которым не место в мирном цивилизованном государстве. Они не могут и не имеют никакого морального права представлять интересы народа, который сами же подставляют сейчас под пули.

Мы восемь лет призывали мировое сообщество помочь нам, вразумить руководство Украины, остановить гибель людей. На наши просьбы не реагировали. Западу выгодна была мясорубка под боком России. Зеленский кричал, что ведет войну с нами. Теперь мы сами пришли к нему. Но это не война, это операция по спасению Украины. Семьдесят пять лет назад мы уже выжгли фашизм с тела Земли каленым железом. Видимо, пришло время это повторить", — заявил Липовой.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
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