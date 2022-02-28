Гражданам Латвии разрешили воевать на Украине

Латвийские власти решили позволить жителям страны принимать участие в конфликте с Россией на стороне Украины в качестве добровольцев. Соответствующие поправки к закону о нацбезопасности поддержала комиссия парламента по обороне.

По информации LETA, желающие стать участниками боевых действий на Украине должны зарегистрироваться в специальном подразделении. В прошлом гражданам Литвы не разрешали служить в армии, полиции и разведке других стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин предостерёг политиков от вмешательства в спецоперацию в ЛДНР и на Украине.

"Кто бы ни пытался помешать нам, тот должен знать: ответ России будет незамедлительным и приведёт к таким последствиям, которых не было в вашей истории. Мы готовы к любому развитию событий", — сказал Путин.

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