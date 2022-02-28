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Автор Елена Федорова

Зеленский заявил об освобождении заключённых для сражения в горячих точках

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что заключённых украинцев, которые имеют боевой опыт, выпустят из-под стражи и направят в горячие точки. Так, по мнению лидера Незалежной, они "смогут компенсировать вину".

Зеленский заявил об освобождении заключённых для сражения в горячих точках

Об этом Зеленский сообщил в очередном обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Было принято решение непростое с моральной точки зрения, но полезное с точки зрения защиты. В условиях военного положения участники боевых действий, участники с реальным боевым опытом будут выпущены из-под стражи и смогут компенсировать вину в самых горячих точках войны. Ещё с некоторых людей, участников АТО, снимаются все санкции. Ключевое сейчас — оборона", — сказал он.

Ранее по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

В понедельник, 28 февраля, на территории Белоруссии должны пройти переговоры между Россией и Украиной. Страны направили своих представителей для урегулирования конфликта. Однако ещё до начала переговоров украинская сторона поставила ультиматум РФ: немедленно отвести войска с территории Украины.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина владимир зеленский
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