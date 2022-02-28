Польша не исключила закрытия границы с РФ

Власти Польши допускают возможность закрытия границы с РФ. Об этом сообщил замглавы польского МИД Павел Яблоньский.

"Все возможности — на столе", — цитирует ТАСС ответ замминистра на вопрос о возможности закрытия Польшей границы с РФ.

Яблоньский заявил о готовности польских властей к введению новых антироссийских санкций. Вместе с тем он отметил, что ограничительные меры не должны отразиться на находящихся в РФ гражданах Польши.

"В России также находятся наши граждане, которые должны иметь возможность вернуться в Польшу, если захотят. Об этом нельзя забывать, нельзя полностью отрезать", — заявил замглавы МИД.

По его словам, необходимо сохранить функционирующими определённые механизмы, которые позволили бы польским гражданам вернуться в свою страну.

Калининградская область РФ граничит с Польшей. Протяжённость польско-российской границы по суше составляет 210 километров. На ней есть четыре пункта пропуска. В настоящее время действуют два из них.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен