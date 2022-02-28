В Германии обеспокоились переводом сил сдерживания ВС РФ в особый режим

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что власти ФРГ волнуются из-за перевода сил сдерживания армии России в особый режим несения боевого дежурства. Как подчеркнула министр, к этому заявлению необходимо "относиться очень серьёзно".

"Мы увидели, насколько непредсказуем Путин, и поэтому сейчас мы должны быть очень бдительными", — отметила Ламбрехт в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

По словам немецкого политика, лидер РФ Владимир Путин и его коллеги осознают, что подобное решение негативно повлияет на нашу страну. Поэтому нельзя увеличивать напряжённость, сказала министр. Также она одобрила переговоры между Москвой и Киевом. Вместе с этим Ламбрехт напомнила, что в ближайшие часы из Германии на Украину прибудет оружие.

Ранее Путин распорядился перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения боевого дежурства. Своё решение президент объяснил агрессивной реакцией западных стран на военную спецоперацию в ЛДНР и на Украине.

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