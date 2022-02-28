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Автор Екатерина Широкова

Politico: Пентагон ищет канал связи с РФ, чтобы избежать "ядерной эскалации"

Мир

Пентагон хочет установить канал связи с российской стороной на примере некогда созданного канала из-за конфликта в Сирии в 2015 году. По сообщению иностранных СМИ, нужно это для предотвращения "ядерной эскалации".

Politico: Пентагон ищет канал связи с РФ, чтобы избежать "ядерной эскалации"

Как информировал источник в Пентагоне изданию Politico, США пытались выйти на связь с Россией, но та "не берёт трубку", чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины.

"Мы сообщили русским, что считаем, что необходим канал на оперативном уровне, …чтобы мы могли избежать просчётов", — цитирует источник, близкий к ситуации Politico.

Как подчеркнули в ведомстве, ответа от Москвы на запрос США не получили. Источник подчеркнул, что может быть использован "сирийский" канал, по которому Америка и Россия связывались в 2015 году в ходе боевого конфликта в Сирии.

"Цель состоит в том, чтобы иметь надёжный способ телеграфировать: "Мы собираемся это сделать, держитесь подальше от дороги", — резюмировал собеседник.

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Чем НОВОЕ оружие России НАПУГАЛО Пентагон? | Новости | Армия | Видео
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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