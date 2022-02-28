Пушилин: украинские силовики по-прежнему воюют с гражданским населением

Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что представители Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжают воевать с мирным населением, причиняя большой ущерб.

По его словам, обстановка на линии соприкосновения по-прежнему остаётся напряжённой. Он отметил в эфире "России 24", что действия ВСУ против гражданского населения лишь ухудшают ситуацию.

"Самое страшное, с чем мы сталкиваемся, так это то, что вооружённое формирование Украины воюет с гражданским населением. Особенно это чувствуется, когда они отступают, стараясь причинить как можно больше ущерба", — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что многие украинские силовики не думают о мирных людях, которые вынуждены выживать в опасных условиях.

Ранее сообщалось, что 27 февраля Пушилин попал под обстрел в селе Павлополь, перешедшем под контроль подразделений ДНР. Медицинская помощь главе республики не понадобилась.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен