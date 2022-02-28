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Автор Екатерина Широкова

Финны убирают российские товары с полок из чувства солидарности

Мир

Руководство финской розничной сети S-ryhmä, второй по количеству супермаркетов в стране, распорядилось убрать с полок магазинов товары российского производства. Речь идёт о более 50 разновидностей.

Финны убирают российские товары с полок из чувства солидарности

Так, по сообщению руководства сети, с прилавком пропадут:

  • продукты питания,
  • спортивный инвентарь,
  • текстиль,
  • другие товары народного потребления.

"S-ryhmä решила убрать товары российского производства из розничной продажи из ассортимента сети своих супермаркетов в Финляндии. То, что сейчас происходит на Украине, совершенно предосудительно", — цитирует сообщение торговой сети РИА Новости.

Такое же распоряжение поступило и в отношении сети супермаркетов в Эстонии.

Ранее Pravda.Ru писала о решении властей нескольких штатов в США запретить продавать российскую водку. Таким образом американцы выразили протест в отношении российской военной спецоперации на Украине.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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