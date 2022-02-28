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Автор Юлия Миленина

Всеобщая мобилизация в ДНР приостановлена, заявил Пушилин

Мир

Мобилизационная кампания на территории Донецкой народной республики приостановлена. Об этом заявил в понедельник, 28 февраля, глава ДНР Денис Пушилин.

Всеобщая мобилизация в ДНР приостановлена, заявил Пушилин

По его словам, это связано с тем, что цели мобилизации были успешно выполнены, в частности удалось заполнить нужное количество направлений.

"Что касается мобилизации, она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", — подчеркнул Пушилин в эфире канала "Россия 24".

19 февраля глава ДНР подписал указ о всеобщей мобилизации. Он объяснил народу республики, что существует высокая угроза вторжения ВСУ в Донбасс.

Кроме того, руководители ДНР и ЛНР обратились к властям РФ с просьбой признать независимость республик. В прошлый понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин объявил о признании ЛДНР, а 24 февраля принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы днр денис пушилин
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