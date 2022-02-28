Министр обороны Украины: наша война стала европейской

Министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook поделился радостью от того, что "96 часов сопротивления, четыре дня побед, мужества, жертвенности и веры" привели к общеевропейской войне за Украину.

По его словам, украинцы верят в то, что Европа разделяет "гнев от разрушения мирных городов" и лучшее тому свидетельство — "на Западе нет границ, а есть и поддержка с востока, с Дальнего Востока и из-за Атлантики",

"Половина Европы собирает, упаковывает и отправляет нам оружие. Число государств, которые предоставляют реальную помощь, значительно увеличилось. Масштаб помощи увеличивается. Европа уже дала временное пристанище для сотен тысяч людей, которые мы хотим спасти больше всего — нашим детям и их матерям. Без формальностей. По собственной воле", — подчеркивает Резников.

Говоря о войне, Резников, вероятно, имел в виду то, что в некоторых странах мира набирают наёмников-террористов, чтобы отправить их на Украину.