Сорос похвалил ВСУ, сравнив их с фашистами Третьего Рейха

Националисты и солдаты ВСУ, воюющие против России, похожи на немецких фашистов времён Второй мировой войны.

Примерно так оценил действия украинских военных главный спонсор и вдохновитель "оранжевых революций", американский миллиардер Джордж Сорос. Свою оценку действиям нацбатальонов ВСУ он опубликовал в Twitter:

Как отметил, комментируя слова Сороса политолог из Донецка Владимир Корнилов, "на Западе, уже не стесняясь, сравнивают украинских националистов с фашистами Третьего Рейха", более того, считают это комплиментом и чуть ли не высшей степенью похвалы.

"Я сначала подумал, что это фейк. Но нет, верифицированный аккаунт Сороса!" — написал он в соцсети.