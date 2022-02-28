В ЕК ответили на требование Зеленского взять Украину в Евросоюз

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает идею принять Украину в члены Евросоюза. Однако она не уточнила, когда конкретно Незалежная может рассчитывать на официальный статус.

Как подчеркнула Ляйен, Евросоюз готов видеть Киев в своей "семье", но со временем.

"Украина участвует в некоторых европейских процессах, например, в интеграции украинского рынка в единый рынок ЕС. Мы очень тесно сотрудничаем, например, в энергетике, в других областях. Со временем Украина должна вступить в ЕС, эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть её в европейской семье", — пояснила Ляйен в беседе с Euronews.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от руководства Евросоюза принять в "свои ряды" Незалежную. Лидер страны пояснил, именно сейчас настал "решающий момент" для такого хода. Как подчеркнул Зеленский, это раз и навсегда "закроет многолетнюю дискуссию".

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