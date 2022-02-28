В Турции комплектуют отряды боевиков-террористов "для Украины"

По неподтверждённым данным разведки Сирии, в Турции началось формирование отрядов боевиков для отправки на Украину.

Как сообщает "Русская весна" со ссылкой на сирийскую разведку, людей набирают из "подконтрольных бандформирований":

"Сейчас турецкие военнослужащие формируют и вооружают семь групп численностью порядка ста боевиков в каждой. Это члены бандгрупп Харакат Ахрар аш-Шам аль-Исламия*, ХТШ* и Исламская партия Туркестана*", — пишет издание, отмечая, что приоритет при отборе отдают тем боевикам, которые умеют пользоваться ударными беспилотниками и проводить теракты и диверсии.

Наемникам обещана "зарплата" в размере $2000.

То есть Турция и в этом конфликте остаётся верна себе: де-юре не участвуя в нём, де-факто оказывает давление на своих геополитических противников.

Кроме того, аналогичные отряды комплектуются в Сирии. В основном вербуются наёмники в Идлибе. Известно, что первая группа в количестве 50 человек уже направляется в Одессу через порт Стамбула.

* террористические организации, запрещённые в РФ