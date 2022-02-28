Власти нескольких штатов США заявили о снятии с продажи российской водки. Таким образом "местечковые" политики выразили протест против спецоперации России на территории Незалежной.
Так, согласно информации, по крайней мере, в четырёх штатах, заявили о таком ограничении:
"Прекратить как покупку, так и продажу всей водки, произведённой компанией "Русский стандарт", — цитирует CNN губернатора штата Огайо.
В знак солидарности с народом Украины, подобные приказы подписали и остальные губернаторы вышеперечисленных штатов.
Глава техасского правительства пошёл дальше и распорядился убрать с полок магазинов все товары, произведённые в России, заявив, что "Техас поддерживает Украину".
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В Италии люди вышли на улицу в поддержку России и Донбасса.
В Италии люди вышли на улицу в поддержку России и Донбасса.