Власти США в знак протеста запретили русскую водку — "Назло маме отморожу уши"

Власти нескольких штатов США заявили о снятии с продажи российской водки. Таким образом "местечковые" политики выразили протест против спецоперации России на территории Незалежной.

Так, согласно информации, по крайней мере, в четырёх штатах, заявили о таком ограничении:

Техас,

Огайо,

Нью-Гэмпшир,

Юта.

"Прекратить как покупку, так и продажу всей водки, произведённой компанией "Русский стандарт", — цитирует CNN губернатора штата Огайо.

В знак солидарности с народом Украины, подобные приказы подписали и остальные губернаторы вышеперечисленных штатов.

Глава техасского правительства пошёл дальше и распорядился убрать с полок магазинов все товары, произведённые в России, заявив, что "Техас поддерживает Украину".

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