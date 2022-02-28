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Автор Юлия Миленина

Почему делегация из Украины едет на переговоры через Польшу, объяснил политолог

Мир

Делегация с Украины отправилась на переговоры с РФ по урегулированию конфликта через Польшу в целях безопасности. Об этом сообщил белорусский политолог Юрий Воскресенский.

Почему делегация из Украины едет на переговоры через Польшу, объяснил политолог

В интервью RT он отметил, что в белорусском приграничье, например, в Черниговской области сейчас ведутся активные боевые действия. По его словам, украинская делегация могла бы случайно попасть под ракетный обстрел или встретиться с агрессией со стороны территориальной обороны, если бы выбрала этот путь.

"Они же раздали десятки тысяч автоматов, гранат, РПГ гражданским лицам, не проверяя ни справки медицинские, ни справки о судимости — мы всё это видели", — сказал Воскресенский.

Эксперт убеждён: украинская делегация доберётся до места встречи к утру 28 февраля при условии, что не столкнётся с чрезвычайными событиями.

Представители РФ уже ждут политиков из Украины в государственной резиденции на берегу Припяти. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал обеспечить все условия для проведения российско-украинских переговоров.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина юрий воскресенский
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