Арахамия о переговорах с РФ: "Или в нужном направлении, или как русский корабль"

Глава партии "Слуга народа", член украинской "переговорной" делегации с Россией Давид Арахамия, заявил, что после дипломатической встречи Незалежную ждёт много "кадровых решений" и выводов.

Ранее делегат опубликовал на своей странице в Facebook, как ему показалось, смешной пост. Однако получил волну критики от подписчиков и начал объяснять в комментариях в "чём соль".

"Переговоры пойдут или в нужном направлении, или как русский военный корабль", — написал член украинской делегации.

Позже, в ответ на комментарии пользователей соцсетей, он написал, что Украину, вероятно, ждут много "кадровых решений" и "выводов".