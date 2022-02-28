Глава партии "Слуга народа", член украинской "переговорной" делегации с Россией Давид Арахамия, заявил, что после дипломатической встречи Незалежную ждёт много "кадровых решений" и выводов.
Ранее делегат опубликовал на своей странице в Facebook, как ему показалось, смешной пост. Однако получил волну критики от подписчиков и начал объяснять в комментариях в "чём соль".
"Переговоры пойдут или в нужном направлении, или как русский военный корабль", — написал член украинской делегации.
Позже, в ответ на комментарии пользователей соцсетей, он написал, что Украину, вероятно, ждут много "кадровых решений" и "выводов".
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