Куба встала на сторону России, обвинив США и НАТО в развитии кризиса на Украине

Правительство Кубы прокомментировало ситуацию на Украине, осудив роль США и НАТО в Европе.

"Стремление США к постепенному расширению НАТО до границ Российской Федерации привело к сценарию с непредсказуемыми последствиями, которого можно было избежать", - говорится в опубликованном в Twitter заявлении президента Кубы Андреса Мануэля Лопеса.

По мнению кубинского лидера, невозможно точно и честно проанализировать текущую ситуацию на Украине без учета оправданных требований России к США и НАТО. Лопес призвал учитывать факторы, которые привели к применению силы и пренебрежению принципами международного права.

Министр иностранных дел Кубы Марсело Эбрард со своей стороны заявил, что власти страны считают ошибкой игнорирование требований безопасности Москвой и полагают, что Россия «имеет право защищаться".

Кубинское правительство обвинило США в политике двойных стандартов, напомнив войну в Югославии со многими жертвами, в которой США и НАТО напали на европейскую страну и разделили ее в 1999 году для достижения своих геополитических целей.

"США и их союзники несколько раз применяли насилие. Они вторгались в суверенные государства, чтобы изменить режим, вмешиваясь во внутренние дела других стран, которые не соответствуют интересам правления США и защищают свою собственную независимость и территориальную целостность. История привлечет правительство США к ответственности – за последствия наступательной военной доктрины за пределами границ НАТО, которая угрожает миру, безопасности и стабильности в мире», - заявил Марсело Эбрард.

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