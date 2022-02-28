Ватикан заявил о готовности наставить на путь "истинный" Россию и Украину

Ватикан готов помочь России и Украине встать на путь диалога, заявил государственный секретарь (глава правительства) кардинал Пьетро Паролин. По его словам, Папа Римский Франциск пристально следит за ситуацией вокруг Незалежной.

Как подчеркнул Паролин, никогда не поздно сесть за стол переговоров и Святой престол готов в этом помочь.

"Святой престол, который в последние годы с большим вниманием следил за событиями на Украине, выражая свою готовность содействовать диалогу с Россией, всегда готов помочь сторонам вновь встать на этот путь", — цитирует заявление Ватикана La Repubblica.

Как подчеркнул глава правительства, "сердце разрывается" смотреть на происходящее.

Ранее понтифик лично посетил посольство РФ в Ватикане, которое находится неподалёку от папского города-государства. Франциск хотел лично узнать у представителей российской дипмиссии о том, что происходит в Донбассе.

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