Приштина объявила, что попросит Вашингтон создать постоянную военную базу на своей территории, призвав США и их союзников принять Косово в НАТО.
В сообщении, распространённом в социальных сетях в воскресенье, министр обороны Косово Армен Мехай утверждает, что Приштина “срочно нуждается в ускоренном членстве в НАТО и создании постоянной базы американских войск” ввиду продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.
Называя специальную операцию Кремля “военной агрессией”, Мехадж заявил, что постоянное развертывание американских сил необходимо для “гарантии мира, безопасности и стабильности на Западных Балканах и за их пределами”.
“Республика Косово и ее граждане, мы доказали ... что мы достойные бойцы в защите евроатлантических ценностей свободы, мира и демократии, ценностей, на которых стоит НАТО и его миссия”, -написал Мехай.
Министр обороны не всем признанной страны заявил, что настало время для тех государств-членов НАТО, которые до сих пор не хотели признавать Косово, а именно Греции, Румынии, Словакии и Испании, сделать это:
“Больше не стесняйтесь!” – посоветовал им Мехай.
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