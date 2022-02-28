Косово попросило постоянную базу США и членство в НАТО

Приштина объявила, что попросит Вашингтон создать постоянную военную базу на своей территории, призвав США и их союзников принять Косово в НАТО.

В настоящее время четыре члена военного блока отказываются признавать Косово независимым государством.

В сообщении, распространённом в социальных сетях в воскресенье, министр обороны Косово Армен Мехай утверждает, что Приштина “срочно нуждается в ускоренном членстве в НАТО и создании постоянной базы американских войск” ввиду продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.

Называя специальную операцию Кремля “военной агрессией”, Мехадж заявил, что постоянное развертывание американских сил необходимо для “гарантии мира, безопасности и стабильности на Западных Балканах и за их пределами”.

“Республика Косово и ее граждане, мы доказали ... что мы достойные бойцы в защите евроатлантических ценностей свободы, мира и демократии, ценностей, на которых стоит НАТО и его миссия”, -написал Мехай.

Министр обороны не всем признанной страны заявил, что настало время для тех государств-членов НАТО, которые до сих пор не хотели признавать Косово, а именно Греции, Румынии, Словакии и Испании, сделать это:

“Больше не стесняйтесь!” – посоветовал им Мехай.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В 1999 году НАТО начало 78-дневную кампанию бомбардировок в бывшей Югославии, якобы для защиты гражданского населения от зверств сербских войск во время мятежа этнических албанцев в Косово.

Кампания привела к тяжелым жертвам среди гражданского населения и перемещению примерно 200 тысяч этнических сербов из Косово.

В ходе “гуманитарной интервенции” были разрушены десятки школ и более 20 больниц, повреждено около 40 000 домов.

Чуть более 50% стран - членов ООН признали Косово, провозгласившее независимость от Сербии в 2008 году при поддержке Запада.

Сербия, Россия, Китай, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика и Южная Африка, среди других стран, по-прежнему считают его отколовшимся регионом Сербии.

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