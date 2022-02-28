Турки спасовали: МИД обещал ограничить доступ ВМФ РФ в Чёрное море

Турция намерена ограничить доступ российских военных кораблей в Чёрное море из-за продолжающегося конфликта на Украине, заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Сейчас это не пара авиаударов, ситуация на Украине официально является войной… Мы будем выполнять Конвенцию Монтре, — сказал чиновник CNN Turk в прямом эфире. — Турция будет выполнять все положения Конвенции Монтре прозрачным образом”.

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, которая регулирует черноморские проливы, Турция может закрыть проливы для военных судов любых стран при формальном состоянии войны, а также когда она чувствует угрозу неминуемой войны.

Однако страна не может полностью закрыть проливы, если только она сама не находится в состоянии войны.

"Анкара по-прежнему будет разрешать военным судам, возвращающимся в порты базирования, проходить через проливы, — отметил Чавушоглу. — Не должно быть никаких злоупотреблений. Корабли, которые заявляют о возвращении на свои базы и прохождении через проливы, не должны быть вовлечены в войну”.

Напомним, Киев неоднократно призывал Анкару закрыть проливы для России, несмотря на то что ни одна из сторон продолжающегося конфликта официально не объявляла войну. И ещё 25 февраля Турция отказывала Украине в требовании закрыть Дарданеллы для российских кораблей.

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