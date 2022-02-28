NAACP обвиняют Украину в жестоком обращении с чернокожими людьми

Главный епископ NAACP (Национальная ассоциация по улучшению положения цветных людей, США) Талберт Свон и ряд других активистов движения за права чернокожих обвинили украинские власти в том, что они не дают возможности "небелым" людям покинуть страну.

"Черные люди в Америке: "Молитесь за Украину”. Белые люди в Украине: не дают чернокожим людям садиться в поезда, вытаскивают чернокожих людей из автобусов, отказывают черным людям в убежище при низких температурах и держат черных студентов под прицелом", — написал Свон.

Его сообщение подхватили афроамериканцы, сопровождая хештегом #AfricansinUkraine, как появившиеся ранее в социальных сетях видеоролики, показывающие, как украинские правоохранительные органы или военные связывают руки, чтобы чернокожие люди не могли сесть в поезд.

Особенно много в соцсетях сообщений от чернокожих американских студентов, застрявших на границе с Польшей:

"Мы студенты, у нас нет оружия. В 3° c они открывают ворота только для белых украинцев и не пускают чернокожих африканцев в поисках убежища"

Нигерийская активистка и посланник Всемирной организации здравоохранения доктор Айоаде Алакиджа заявила, что связалась с министром иностранных дел своей страны, который, в свою очередь, связался с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Алакии, украинское правительство тогда "дало указание своим пограничникам, чтобы ВСЕМ иностранцам было разрешено покинуть страну”.

Ни Кулеба, ни Министерство иностранных дел Украины публично не прокомментировали обвинения и не упомянули о каких-либо новых директивах пограничникам. А вот проукраинские аккаунты в социальных сетях утверждают, что все видео "насилия над чернокожими" были сфабрикованы Москвой.