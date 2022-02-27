Поветкин выразил поддержку спецоперации в Донбассе словами "сила в правде"

Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации и временный чемпион по версии Всемирного боксёрского совета Александр Поветкин решил поделиться своим мнением с подписчиками в Instagram-аккаунте. Так, спортсмен выразил поддержку проведения спецоперации российских войск в Донбассе.

"Сила в правде. Эта известная фраза, которую произнёс Сергей Бодров, сегодня отражает суть происходящего на Украине. Мы бились за правду все эти годы, пока на Донбассе истребляли славян", — написал боксёр.

Он также добавил, что поддерживает президента России, который встал на защиту простых людей, чтобы дать отпор нацизму, который паразитирует "известно за чей счёт".

Ранее российский лидер Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым и приказал перевести силы сдерживания на Украине в особый режим боевого дежурства.

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