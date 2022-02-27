Минобороны РФ: ВСУ начали применять боеприпасы с фосфором

Факты применения украинскими военными фосфорных боеприпасов зафиксированы под Киевом. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения ВСУ, отчаявшись сдержать наступление группировки войск Вооруженных Сил России, начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором в пригородах Киева вблизи аэродрома Гостомель", — заявил в ходе брифинга представитель военного ведомства.

По его словам, украинские военные использовали 122-миллиметровые снаряды к гаубицам Д-30, а также реактивные снаряды к установкам залпового огня "Град", произведённые ещё в советское время.

Конашенков отметил, что использование фосфорных боеприпасов запрещено Конвенцией ООН "О негуманном оружии" 1980 года.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля в связи с обострением обстановки в Донбассе. Как сообщало ранее Минобороны РФ, в рамках операции предполагается вывести из строя объекты военной инфраструктуры и ПВО Украины, а также её военные аэродромы и авиацию. В связи с этим на Украине объявили о введении военного положения и разрыве дипломатических отношений с РФ.

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