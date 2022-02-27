Украинский нацгвардеец рассказал, зачем пошёл воевать: "Задолбал военкомат"

Сдавшийся Народной милиции ЛНР украинский нацгвардеец из Чернигова признался, что вовсе не собирался в зону боевого конфликта. По его словам, руководство обещало направить бойцов на полигон "чинить машины".

Военкомат распределил его в батальон Нацгвардии, где разъяснили, что служить будет механиком. А в самый разгар боевых действий, боец, как выяснилось и не собирался.

"Пошёл, чтобы не задалбывал военком. Задалбывал два года подряд", — цитирует откровение нацгвардейца РИА Новости.

По его словам, платили и зарплату в 13,2 тысячи гривен.

"Сказали: поедете на полигон, отремонтируешь пару машин — и всё", — резюмировал военный.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен