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Автор Юлия Миленина

Reuters: Google приостанавливает монетизацию для ряда российских СМИ

Мир

Руководители корпорации Google согласовали решение о приостановке монетизации для государственных российских СМИ на своих платформах, включая YouTube. Об этом пишет Reuters.

Reuters: Google приостанавливает монетизацию для ряда российских СМИ

По информации издания, в Google заявили, что средства массовой информации из РФ с госфинансированием теперь не смогут размещать рекламу на своих сервисах для получения прибыли. При этом уточняется, что ограничения будут временными. Однако точные сроки отмены санкций пока не приводятся.

Представители YouTube пояснили, что ограничительные меры связаны с "чрезвычайными обстоятельствами" на Украине.

Помимо этого, российские СМИ с госфинансированием не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать её в таких сервисах, как поиск и Gmail.

Ранее журналисты РИА Новости сообщили со ссылкой на представителя компании Facebook Натаниэль Глейхер о том, что в связи с напряжённой ситуацией вокруг Украины соцсеть запретила российским государственным СМИ публиковать рекламные интеграции. Монетизация таких аккаунтов также попала под запрет.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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