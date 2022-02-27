Австралия оплатит поставки летального оружия на Украину: "Отправим через НАТО"

Пока Австралия поддерживает Украину исключительно нелетальными средствами, однако, как заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, страна намерена помочь Незалежной оружием через партнёров НАТО.

По словам премьера страны, Минобороны Австралии намерено присоединиться к поставкам летального оружия Киеву.

"Мы будем стремиться предоставить любую возможную поддержку в виде летальных средств через наших партнёров по НАТО, в частности, США и Соединённое Королевство. Мы будем работать через эти каналы", — цитирует Моррисона Sydney Morning Herald.

Как подчеркнул премьер, страна намерена профинансировать часть поставок, которые совершит Североатлантический альянс.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается направить в Киев оружие. Кроме того, он сообщил, что в телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул необходимость "связаться" с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен