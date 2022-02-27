Трамп обозвал политиков США "глупцами" и заявил, что Путин "обыграл" Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп нелестно высказался о действующих американских политиках и заявил, что лидер России Владимир Путин "оказался мудрее" американского главы Джо Байдена.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что будь он до сих пор на посту президента, украинского конфликта удалось бы избежать дипломатическим путём.

"Дело не только в том, что Путин умён <…>, а в том, что наши лидеры глупы, так глупы…", — заявил Трамп, выступая на Конференции консервативных кругов США, передаёт Newsmax.

Как подчеркнул экс-президент Америки, он единственный при ком "Россия никуда не вторглась" за время его работы на посту лидера нации.

"При Буше Россия вторглась в Грузию. При Обаме Россия захватила Крым. При Байдене Россия вторглась на Украину. Я остаюсь единственным президентом 21 века, на страже которого Россия не вторглась в другую страну", — пояснил Трамп.

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