Посольство Китая в России: США — настоящая угроза миру

Посольство Китая в России опубликовало в Twitter пост, в котором назвало США настоящей угрозой миру.

"Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру", — такой твит появился в аккаунте китайского диппредставительства.

Кроме того, посольство прокомментировало картинку, опубликованную представителем информационного департамента МИД Китая. На ней приведён список военных операций США за границей, включающий 33 позиции, — начиная от Корейской войны и заканчивая вооружённым конфликтом в Сирии. В посольстве сообщили, что это около трети населения планеты.

Ранее Китай не стал голосовать за принятие резолюции Совета безопасности ООН, осуждающей спецоперацию Вооружённых сил России на Украине. По словам постоянного представителя Китая в ООН Чжана Цзюня, требования Москвы в сфере безопасности являются резонными.

"Безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет подрыва безопасности других стран", — подчеркнул Цзюнь.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что Москве не оставили шансов поступить по-другому, поскольку попытки уладить конфликт методом дипломатии ни к чему не привели.

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