ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Об этом лидер республики рассказал в в эфире YouTube-канала "Соловьёв.Live".
"Они что делают? Они людей выгоняют из жилых домов, выгоняют из квартир и делают там огневые точки", — сообщил он.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.
Ранее в ДНР рассказали о потерях, которые пришлось понести на фоне серьёзного обострения ситуации. Пушилин заявил, что среди военных есть раненые и погибшие.
Представительство ДНР в СЦКК также проинформировало, что за девять дней эскалации в ДНР украинские силы повредили 87 жилых домов, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе два медицинских учреждения, пять образовательных учреждений, четыре объекта критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения, а также четыре транспортных средства.
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Утром 25 февраля некоторые СМИ сообщили, что c полуострова Крым на Украину выдвинулся знаменитый чеченский батальон. Перед бойцами подразделения поставлена задача выйти в тыл Мариуполя, а после зачистить город.