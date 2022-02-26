Глава ДНР Пушилин: ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки

ВСУ выгоняют людей из домов и делают там огневые точки, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Об этом лидер республики рассказал в в эфире YouTube-канала "Соловьёв.Live".

"Они что делают? Они людей выгоняют из жилых домов, выгоняют из квартир и делают там огневые точки", — сообщил он.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Ранее в ДНР рассказали о потерях, которые пришлось понести на фоне серьёзного обострения ситуации. Пушилин заявил, что среди военных есть раненые и погибшие.

Представительство ДНР в СЦКК также проинформировало, что за девять дней эскалации в ДНР украинские силы повредили 87 жилых домов, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе два медицинских учреждения, пять образовательных учреждений, четыре объекта критической инфраструктуры, объекты электро-, водо- и газоснабжения, а также четыре транспортных средства.

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