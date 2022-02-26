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Автор Елена Федорова

Кадыров поклялся, что Путин больше всех переживает за Украину

Мир

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поклялся, что российский лидер Владимир Путин "больше всех переживает за Украину" и её народ.

Кадыров поклялся, что Путин больше всех переживает за Украину

Кадыров в своём Telegram-канале разместил видео, в котором выразил своё мнение по поводу происходящего сейчас на украинской земле.

"Клянусь, президент России Владимир Владимирович Путин больше всех переживает за Украину и украинский народ. Это я лично слышал, знаю и убеждён на 100 процентов, настолько он беспокоится за украинский народ", — высказался он.

Ранее стало известно, что Кадыров приказал перебросить военные соединения из Грозного на Украину. Профессиональные чеченские бойцы в количестве 10 000 человек направятся в самые горячие точки противостояния. Также глава республики обратился к Владимиру Зеленскому, которому посоветовал принести извинения Путину.

В четверг, 24 февраля, президент РФ объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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