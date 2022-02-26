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Автор Елена Федорова

"Киев фактически окружён, а они разглагольствуют", - возмутился Лукашенко

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на позицию украинской власти по переговорам с Москвой. Он заявил, что "Киев фактически окружён, а они разглагольствуют".

"Киев фактически окружён, а они разглагольствуют", - возмутился Лукашенко

"В первый день я предложил площадку для переговоров. Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружён, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они ещё разглагольствуют!", — передаёт БЕЛТА слова белорусского лидера.

В субботу, 26 февраля, стало известно, что Киев отказался от переговоров с Москвой. Нас не удовлетворяют условия, которые предлагает РФ, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Украина передумала насчёт переговоров с Россией в Минске и потребовала организовать встречу делегаций в Варшаве, а затем ушла со связи. Кроме того, пауза сопровождалась развёртыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев, добавил он.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина белоруссия александр лукашенко
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