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Автор Елена Федорова

Мэр Киева Кличко рассказал о комендантском часе

Мир

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с сегодняшнего дня в городе увеличен комендантский час, а все гражданские, находящиеся на улице после 17:00, автоматически будут считаться "членами диверсионно-разведывательных групп врага".

Мэр Киева Кличко рассказал о комендантском часе

Об этом он проинформировал население на своей странице в Facebook.

"Внимание! Для более эффективной обороны столицы и безопасности её жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00. Такое время комендантского часа вводится до утра 28 февраля. Все мирные жители, которые окажутся на улице во время комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", — написал он в публикации.

С 24 февраля в Киеве уже был введён комендантский час, однако он действовал с 22:00 до 7:00.

Кличко ранее отметил, что это вынужденный шаг, необходимый в сложившихся условиях для безопасности жителей столицы. По его словам, во время комендантского часа не будет работать общественный транспорт, но станции метро будут доступны в круглосуточном режиме в качестве мест для укрытия.

В четверг, 24 февраля, Путин объявил о проведении специальной военной операции в связи с обострением ситуации в Донбассе.

Украинские СМИ сообщили о начавшихся 24 февраля с 05:00 ракетных обстрелов военных объектов по всей стране. В Минобороны РФ сообщили, что не наносят ударов по населённым пунктам Украины, но планируют выведение из строя военной инфраструктуры, объектов ПВО, военных аэродромов и авиации ВСУ при помощи высокоточных средств поражения целей.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы киев украина виталий кличко
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